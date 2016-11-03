Опубликована запись последнего выступления Олега Попова

Запись последнего выступления легендарного циркового клоуна Олега Попова попала в интернет. Ролик на своем канале в YouTube опубликовал иллюзионист Алекс Крэй.

В комментарии к видео говорится, что это «последний номер Олега Константиновича Попова в Ростове-на-Дону, 30 октября 2016 года». Как сообщил Крэй, в тот день Попов был грустным в гримерной комнате, но ярким, светлым и лучезарным на манеже.

«Это чувство, когда и в 86 лет он заставлял замирать сердца детей и взрослых», — написал иллюзионист в комментарии к видеоролику.

Ранее директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко рассказал журналистам, что Олег Попов до последних часов жизни находился на ногах и не жаловался на плохое самочувствие. В свою очередь, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту смерти Попова.

86-летний Олег Попов скончался 2 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал с гастролями. В 1991 году он эмигрировал в Германию на фоне разногласий с коллегами по цирку и общественно-политической ситуации в стране. По просьбе родственников Олега Попова похоронят в Германии.