Благодаря охотникам у птиц увеличился мозг

Известно немало примеров, как охота и рыбная ловля влияли на эволюцию животных. Например, существуют исследования, доказывающие, что судаки в водах прибрежных финских островов стали меньше размером из-за многолетнего вылова крупных особей, но стали раньше достигать половой зрелости. Эволюционным стимулом могут становиться и охотящиеся хищники. В другом исследовании показано, что обыкновенные гаги, которые эффективнее объединяются для защиты своего и соседского потомства от песцов и в итоге выращивают больше птенцов, имеют более крупные головы и, соответственно мозги, а виды у уток с головами меньшего размера от зубов хищников гибнет больше птенцов.

Эволюционный биолог Андрес Пепе Мёллер (Anders Pape Møller) из Университета Париж-Юг решил узнать, связан ли размер мозга птиц с вероятностью того, что они станут жертвами охотников-людей. Для этого он вместе со своим коллегой – датским орнитологом и таксидермистом Йоханнесом Эрритсёэ (Johannes Erritzøe) – воспользовался данными 3781 птиц 197 видов, из которых датские таксидермисты набили чучела в период с 1960 по 2015 год. По датскому законодательству, перед изготовлением чучела мастер должен зафиксировать дату и причину смерти каждого животного. Эрритсёэ вскрывал каждую птицу, определял ее массу и массу извлеченного мозга. Также ученые оценивали общее состояние птиц на момент смерти и их возраст.

Они обнаружили, что охотниками были подстрелены 299 птиц, или 7,9 % от общего числа. Птицы с меньшим мозгом по отношению к их размеру тела становились жертвой охотничьей пули значительно чаще, также как и более крупные особи и мужчины (возможно, из-за их более яркой окраски). Но для птиц с большим мозгом по отношению к массе тела, вероятность быть убитой охотником снижалась почти в 30 раз. Причем, по словам ученых, это не зависит от состояния здоровья, возраста, массы тела, вида и пола птицы.

Ученые пришли к выводу, что охотники устраняют из популяции особей с маленьким мозгом. Безусловно, охотники делают это невольно. Вероятно, птицы с маленьким мозгом менее осторожны, чем более «мозговитые» представители того же вида, и хуже осознают опасность человека с ружьем. Мёллер не смог оценить, оказывает ли это эффект с течением времени, так как правила охоты в Дании за последние 50 лет менялись, поэтому на многих территориях охота стала запрещенной. Но Мёллер планирует новое исследование, где намерен обойти эту сложность. С 2011 года в Западной Европе повсеместно запрещена охота на бекаса и кроншнепа. Если сравнить образцы, добытые до запрета, с современными, можно увидеть, вызвал ли запрет охоты увеличение числа птиц с меньшим размером мозга.