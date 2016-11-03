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03 ноября 2016, 17:13
астрономия

Астрономы сфотографировали «Столпы Разрушения»

«Столпы Разрушения»
«Столпы Разрушения»
ESO

Наблюдения колоссальных столпообразных структур внутри Туманности Киля были выполнены при помощи приемника MUSE, установленного на Очень Большом Телескопе Европейской Южной обсерватории (ESO). Изученные международной группой ученых газо-пылевые «колонны» можно по контрасту со знаменитыми Столпами Творения в Туманности Орел, имеющими сходную природу, назвать Столпами Разрушения. Об открытии сообщается в пресс-релизе ESO.

Причудливые колонны и шпили на новых снимках Туманности Киля – это гигантские облака пыли и газа внутри области звездообразования, лежащей на расстоянии 7500 световых лет от нас. Эти объекты наблюдались группой под руководством докторанта ESO Анны Маклеод (Anna McLeod).

Огромным преимуществом инструмента MUSE является его способность создавать одновременно тысячи изображений туманности, каждое на отдельной длине волны. Это позволяет строить карты распределения химических и физических свойств вещества в различных точках туманности.

Всего наблюдалось десять колоннобразных структур. В результате удалось проследить ясную связь между излучением близлежащих массивных звезд и свойствами «столпов».

По иронии судьбы, одним из первых последствий формирования массивной звезды является то, что она, едва появившись, начинает разрушать породившее ее газо-пылевое облако. Идея о том, что массивные звезды заметно влияют на свое окружение, не нова: такие звезды извергают мощный поток ионизирующего излучения, энергии которого вполне достаточно, чтобы сорвать электроны с орбит вокруг атомных ядер. Однако, отыскать прямые наблюдательные доказательства взаимодействия массивных звезд с окружающей их средой – очень трудная задача.

Астрономы проанализировали воздействие высокоэнергетического излучения звезд на вещество «колонн». Этот процесс ионизации газа с последующим его рассеянием в пространстве называется фотоиспарением. Наблюдая последствия фотоиспарения, в том числе потерю «столпами» массы, ученые смогли установить отчетливую корреляцию между количеством ионизирующего излучения близлежащих звезд и рассеянием вещества «колонн» в пространстве.

Разрушение массивными звездами своих космических колыбелей выглядит катастрофически. Однако, истинная сложность процессов взаимодействия между звездами и «столпами» еще не понята до конца. Выглядят «колонны» плотными и мощными, но в действительности эти облака газа и пыли очень разреженные. И возможно, излучение массивных звезд и звездные ветры от них на самом деле помогают создать внутри «столпов» более плотные участки, в которых могут постепенно сформироваться новые звезды.

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