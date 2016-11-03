Африканские полосатые мыши и бурундуки помогли генетикам

Генетики давно стремились узнать, как регулируется активность генов при образовании полос на шкуре млекопитающих. Но зебра слишком крупное животное для содержания в лаборатории, а у лабораторных мышей полосок нет. Разобраться в этом вопросе международная группа ученых, которую возглавляет Хопи Хукстра (Hopi E. Hoekstra), смогла при помощи африканских полосатых мышей (Rhabdomys pumilio). Эти небольшие зверьки с черно-белыми полосками вдоль позвоночника широко распространены в тропической Африке.

Исследователи изучили расположение бесцветных, желтых и черных волосков на спине мышей, а затем проследили за развитием кожи мышей в эмбриональный период, определяя, какие гены, ответственные за пигментацию, были активны в разное время в процессе развития кожи. Как оказалось, управляет появлением полосок на шерсти ген Alx3. Он активизировался при образовании светлых полос, ингибируя активность белка, который заставляет клетки вырабатывать пигмент меланин.

В исследовании приняли участие также восточные бурундуки (Tamias striatus), родственники сибирских бурундуков, живущие в Канаде и США. Полоски на их шерсти тоже возникали под действием гена Alx3. Поскольку бурундуков и африканских полосатых мышей разделяют 70 миллионов лет эволюции, Хопи Хукстра и ее коллеги считают, что этот ген может вызывать появление полос и других узоров на шкуре и у многих других видов млекопитающих. Предварительно исследование показало, что в светлых полосах зебры этот ген тоже усиливает свою активность, однако Хопи Хукстра предупреждает, что данных о зебрах пока недостаточно для уверенных выводов.

Исследование опубликовано в журнале Nature.