Движение на кольцевой линии восстановилось после падения пассажира рельсы

Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановлено и входит в привычный график, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Ранее СМИ сообщили, что 9:00 по мск были увеличены интервалы движения поездов по второму пути (против часовой стрелки). Заминка была связана с падением пассажира под поезд. Пока неизвестно, на какой станции это случилось. О состоянии пассажира также ничего неизвестно.