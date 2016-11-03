03 ноября 2016, 10:32
Движение на кольцевой линии восстановилось после падения пассажира рельсы
Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановлено и входит в привычный график, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Ранее СМИ сообщили, что 9:00 по мск были увеличены интервалы движения поездов по второму пути (против часовой стрелки). Заминка была связана с падением пассажира под поезд. Пока неизвестно, на какой станции это случилось. О состоянии пассажира также ничего неизвестно.
9:20 Кольцевая линия. Движение восстановлено и входит в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 3 ноября 2016 г.
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