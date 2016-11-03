Эксперты сообщили о «дыре» в капитале Росинтербанка

Отрицательный капитал московского Росинтербанка, у которого была отозвана лицензия 19 сентября, составляет 90,9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал «Вестник Банка России».

При этом, RNS также ссылаясь на «Вестник Банка России», пишет, что «дыра» в капитале Росинтербанка составила 80,3 миллиарда рублей.

Согласно результатам проведенной временной администрацией работы, активы банка упали более чем в 32 раза и составляют 3,1 млрд рублей против 99,56 млрд рублей до обследования. В результате переоценки обязательства Росинтербанка сократились с 94 млрд рублей до 83,42 млрд рублей.

