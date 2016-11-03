Спецназ России приобрел подводное оборудование у немецкой фирмы

Немецкая фирма Rotinor поставила российскому спецназу по четырем контрактам несколько подводных носителей, сообщает РИА Новости.

«Мы сотрудничаем с Россией уже три года. Последний контракт был подписан в этом году», — сообщил на оружейной выставке Indo Defence 2016 конструктор этих аппаратов Энтони Симмондс. Он также уточнил, что в 2017 году будет подписано очередное соглашение.

Подводный носитель Seabob Black Shadow 730 предназначен для транспортировки боевых пловцов на глубине до 60 метров. Он двигается со скоростью 10 км в час, автономность работы электродвигателя составляет до трех часов. Для российского спецназа он поставляется в двух вариантах — для двух и четырех человек.