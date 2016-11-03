Экономисты Bloomberg посоветовали вкладывать в рублевые активы

За последние три месяца инвесторы, вложившие средства в рублевые активы, заработали на них около 7%, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их данным, такую высокую доходность не обеспечила ни одна из 30 других основных мировых валют.

По словам главного аналитика британской компании Ashmore Яна Дена, вложившей в развивающиеся рынки около 54 млрд долларов, инвесторам стоит задуматься о покупке рублевых активов в конце этого года.

«По моим ожиданиям рубль постепенно оценят на фоне ослабления доллара в следующем году», — заявил экономист.