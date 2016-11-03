Появилось первое цветное фото обломков «Скиапарелли» на Марсе

НАСА и Европейское космическое агентство опубликовали на своих сайтах первый цветной снимок обломков модуля «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс».

19 октября модуль разбился о поверхность планеты во время посадки. Он предназначался для отработки технологии входа в атмосферу, а также спуска и посадки на марсианский грунт.

1 ноября обломки аппарата были обнаружены. Позже у ученых появилась возможность рассмотреть их более детально.