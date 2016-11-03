В команде Шумахера рассказали об улучшении состояния здоровья гонщика

Медики отметили положительную динамику в состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахер, сообщает BBC Sport со ссылкой на бывшего руководителя команды Mercedes Росса Брауна.

«Есть обнадеживающие признаки, мы каждый день все молимся, чтобы их было больше и больше. Его родные решили, что информация о состоянии его здоровья является частной, и я должен уважать это. Есть много предположений и большинство из них неверны. Мы просто молимся и надеемся, что в один прекрасный день он поправится», — сказал Браун.

47-летний Михаэль Шумахер, ранее выступавший за команду Mercedes, в настоящее время проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. В сентябре 2014 года его переместили туда из клиники, где он более полугода находился в коме из-за травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года.

Об улучшении состояние здоровья Михаэля Шумахера сообщалось еще в августе 2015 года.