Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 ноября 2016, четверг, 22:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
03 ноября 2016, 21:01
Михаэль Шумахер Формула-1

В команде Шумахера рассказали об улучшении состояния здоровья гонщика

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Flickr/exit1979

Медики отметили положительную динамику в состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахер, сообщает BBC Sport со ссылкой на бывшего руководителя команды Mercedes Росса Брауна.

«Есть обнадеживающие признаки, мы каждый день все молимся, чтобы их было больше и больше. Его родные решили, что информация о состоянии его здоровья является частной, и я должен уважать это. Есть много предположений и большинство из них неверны. Мы просто молимся и надеемся, что в один прекрасный день он поправится», — сказал Браун.

47-летний Михаэль Шумахер, ранее выступавший за команду Mercedes, в настоящее время проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. В сентябре 2014 года его переместили туда из клиники, где он более полугода находился в коме из-за травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года.

Об улучшении состояние здоровья Михаэля Шумахера сообщалось еще в августе 2015 года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Татьяна Москалькова
Омбудсмен предложила перевести Ильдара Дадина в другую колонию
Высший суд Лондона
Суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit
Виталий Мутко
Мутко назвал «штатной» ситуацию с нестабильным полем «Зенит-Арены»
Стивен Сигал и Владимир Путин
Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы
Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации
Архив новостей

Самое читаемое

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на призыв «Ночных волков» вернуть членов семьи в Россию
Хиллари Клинтон
СМИ узнали о возможном выводе Клинтон из президентской гонки
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М»
Во Франции объяснили невыплату долга Роскосмосу
Премьер-министр Сербии Александр Вучич
Эксперт Владимир Милов: На Балканах начинается игра серьезнее, чем в Сирии и на Украине
Наталья Поклонская с иконой Николая II. Сиферополь, 9 мая 2016 года
Поклонская потребовала от Чайки проверить еще не вышедший фильм Учителя о Николае II
21:02 Появилось первое цветное фото обломков «Скиапарелли» на Марсе
21:01 В команде Шумахера рассказали об улучшении состояния здоровья гонщика
20:48 СМИ сообщили о льготах бойцам частных военных компаний РФ в Сирии
20:44 Эрдоган обвинил Германию в укрывательстве террористов
20:16 Вдова летчика Пешкова согласилась встретиться с главой МИД Турции

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Самуил Маршак
Самуил Маршак
3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак, поэт, переводчик.
20:13 В Госдуме предрекли новые обращения западных актеров за российским гражданством
19:47 Глава водоканала Махачкалы заключен под стражу
19:37 Говорухин потребовал «прервать на корню» проверку фильма «Матильда»
19:26 Замглавы ГУЭБ МВД Захарченко попросил домашний арест из-за проблем со здоровьем
19:07 Во Франции присудили литературную Гонкуровскую премию
19:02 В Сирии погиб помощник депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
18:43 Мизулина отказалась влезать в развод ведущей «Дома-2» с футболистом Тарасовым
18:38 Импортозамещение в России признали провалившимся
18:31 Китай запустил самую мощную в истории страны ракету
18:15 «Терек» попросил расследовать обвинения в договорной игре с «Уралом»
18:01 Думский комитет не поддержал запрет на вступление в брак для трансгендеров
17:53 Омбудсмен предложила перевести Ильдара Дадина в другую колонию
17:46 Рост продуктовых цен вызвал удвоение инфляции в Рооссии
17:30 Путин рассказал о смысле Дня народного единства
17:29 На «Русском марше» запретили призывать к свободе Демушкина
17:13 Астрономы сфотографировали «Столпы Разрушения»
17:12 Зельдина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Льва Дурова
17:05 Британские ученые назвали самые преуспевающие страны
16:57 Франция выразила обеспокоенность ситуацией с российским Amnesty International
16:52 Милонов сравнил депутатов Госдумы с дементорами
16:47 Путин оценил состояние российского футбола
16:35 ЦБ предрек сокращение банковских отделений в два раза в течение десяти лет
16:24 Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с Дадиным
16:15 Генподрядчик «Зенит-Арены» пообещал устранить проблему «вибрирующего» поля
16:07 В ПФР назвали размер будущей пенсии Стивена Сигала
15:59 В России появилась первая микрофинансовая компания
15:57 Благодаря охотникам у птиц увеличился мозг
15:53 Mail.Ru Group купила сервис заказа еды Delivery Club за 100 млн долларов
15:49 Сигал рассказал о своих чувствах после получения российского паспорта
15:38 Глава Дома Романовых впервые услышал про фильм «Матильда»
15:26 СМИ узнали о гибели более 100 мигрантов в Сицилийском проливе
15:18 В «Нафтогазе Украины» опровергли начало добычи сланцевого газа
15:15 В Кремле отказались разбираться с проблемами «Зенит-арены»
14:55 Родители убитой девочки подали иски о компенсации к Бобокуловой
14:47 Суд арестовал московское имущество экс-юриста ЮКОСа
14:40 Челябинская прокуратура проверит сведения о супе с червями в детском саду
14:34 Поклонская внесла Ленина и Гитлера в список «извергов XX столетия»
14:30 Суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit
14:22 Экономисты Bloomberg посоветовали вкладывать в рублевые активы
14:05 В Генштабе представили доказательства удара ВВС США по иракской школе
13:49 В отделениях Сбербанка начали выдавать карты «Мир»
13:47 Источник сообщил об увольнении начальника колонии после жалобы Дадина
13:43 Оборонный комитет Госдумы потребовал повысить пенсии военным
13:32 Из Севастополя в Сирию вышел фрегат «Адмирал Григорович»
13:31 Мутко назвал «штатной» ситуацию с нестабильным полем «Зенит-Арены»
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.