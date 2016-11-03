Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу

Президент России Владимир Путин дал голливудскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу российское гражданство. Соответствующий указ опубликован 3 ноября пресс-службой Кремля.

«Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал при поддержке губернатора Сахалина Олега Кожемяко подготовил пилотный проект по развитию спорта в крае, а также по обустройству города Корсаков.

В середине сентября Сигал приехал в Южно-Сахалинск по приглашению губернатора на кинофестиваль «Край света». В этом городе американский актер заявил, что не исключает получения в будущем российского гражданства.

В январе, после того как Сигал получил гражданство Сербии, он рассказал о планах создать там аналог Голливуда. Актер также собирался развивать в этой стране айкидо и восстановить в Белграде буддийский храм, построенный в 20-х годах прошлого века.

В 2015-м Сигал участвовал в проведении Восточного экономического форума во Владивостоке, осмотрел с президентом Владимиром Путиным строящийся на острове Русский океанариум. Там же президент России ответил отказом на предложение вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна сразиться на ринге с Сигалом.