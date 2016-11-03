В Сирии погиб помощник депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева

В Сирии в результате ранения погиб Сергей Морозов — друг и помощник депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Морозов скончался еще 9 марта. Он не входил в состав российской группировки в Сирии, однако сражался на стороне правительственных сил. В сирийском городе Пальмира он попал под артиллерийский обстрел и скончался по пути в больницу.

Сам Дегтярев подтвердил агентству, что 38-летний Морозов погиб в ходе боев за Пальмиру, которую контролировали боевики.

«Военным он точно не был, простой парень, семьянин, мелкий предприниматель. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР», — заявил Дегтярев агентству РИА Новости.

По словам депутата, погибший воевал в числе российских наемников (по найму частной военной компании), был посмертно награжден орденом Мужества.

По информации Sky News, за год российской операции в Сирии могли погибнуть до 600 российских наемников.