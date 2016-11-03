Источник сообщил об увольнении начальника колонии после жалобы Дадина

Начальник карельской колонии № 7 Сергей Коссиев уволился в начале этой недели в связи со скандалом вокруг активиста Ильдара Дадина, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники во ФСИН.

По их словам, семья Коссиева была взята под охрану. Его обязанности в исправительном учреждении выполняет заместитель Александр Серов.

«Таким образом, проверка [колонии] должна пройти более объективно», — заявил изданию высокопоставленный офицер ФСИН.

Он добавил, что охрану семьи Коссиева могут усилить, это связано с травлей, которой подверглись его родные.

Также сегодня стало известно, что проверка управления СКР по Карелии не нашла доказательств применения пыток к Ильдару Дадину. Как сообщается на сайте ведомства, проверка еще не завершена, «назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза».

Ранее СМИ распространили письмо Дадина к жене, в котором он рассказывает о пытках и издевательствах в колонии. Письмом заинтересовались правозащитники, в Кремле пообещали разобраться в ситуации.

В отделе кадров ИК-7 заявили ТАСС, что Коссиев находится в отпуске. Сроков начала и завершения отпуска там не уточнили.