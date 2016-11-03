Аэропорты Москвы задерживают рейсы из-за снега и метели

21 рейс отменен и более 10 рейсов задержаны в аэропортах Московского авиаузла из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщает Meduza.

Так, компания «Аэрофлот» объявила об отмене восьми рейсов из Самары, Казани, Ростова-на-Дону и Варшавы, а также из этих городов в Москву.

В свою очередь, Росгидромет сообщил, что в ночь на 3 ноября в Москве выпало от 3 до 7 мм осадков. В черте города прирост снежного покрова за ночь составил 3-4 мм, в Подмосковье — до 7 мм. Температура воздуха в регионе понижалась до минус 3,6 градусов.

В праздничные дни синоптики обещают сохранение мокрого снега, порывистого ветра со скоростью до 17 м/с. При этом температура повысится до 2 градусов тепла. 7 и 8 ноября на Москву обрушится сильный снегопад, за двое суток может выпасть 40% месячной нормы осадков.

Ранее департамент транспорта предупредил жителей столицы об ухудшении погоды. В сообщении ведомства сказано, что москвичам для передвижения по городу лучше пересесть на общественный транспорт.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность столичных дорог в 8:00 оценивалась в 5 баллов по 10-балльной шкале. Прогноз портала до 13:00 — шестибалльные пробки.