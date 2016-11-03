Умер «солнечный клоун» Олег Попов

2 ноября во время гастролей в Ростове-на-Дону из-за остановки сердца скоропостижно скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова.

«Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно», — сказал Иванов.

Заместитель председателя правительства Саратовской области, экс-директор Саратовского государственного цирка Иван Кузьмин сообщил агентству, что ближайшее представление в Саратовском цирке, где в 1951 году состоялся дебют Попова, будет посвящено его памяти.

Олег Попов долгие годы прожил в Германии, но прощание с ним может состояться в России.

«Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии», — сказал Иванов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил свои соболезнования, подчеркнув, что Олег Попов был одним из самых узнаваемых артистов России, подарившим добро и радость многим поколениям соотечественников.

«На сегодня в российском цирке нет фигуры такого же масштаба, как Олег Попов. Умер последний из могикан, народный артист еще СССР, клоун, узнаваемый во всем мире. Человек, который, можно сказать, умер на манеже, потому что еще в воскресенье он выходил на арену, тогда начались его гастроли», — подчеркнул директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.