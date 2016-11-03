Мизулина отказалась влезать в развод ведущей «Дома-2» с футболистом Тарасовым

Член Совета Федерации Елена Мизулина призвала не вмешиваться в отношения ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. Накануне на Change.org появилась петиция с просьбой отговорить Бузову и Тарасова от развода.

Спустя сутки под ней подписались 87 человек.

«Я думаю, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов сами разберутся. Давайте не будем им мешать. Я желаю им сохранить семью», — сообщила в твиттере Мизулина.

О разводе пара официально не объявляла.