«Терек» попросил расследовать обвинения в договорной игре с «Уралом»

Футбольный клуб «Терек» из Грозного просит Российский футбольный союз (РФС) с провести объективное расследование матча с екатеринбургским «Уралом». Об этом говорится в заявлении на сайте чеченской команды.

30 октября «Терек» на выезде обыграл «Урал» со счетом 4:1. Вначале встречи «Урал» вел 1:0, однако затем игроки команды пропустили четыре гола, совершив нелепые ошибки.

Спортивные журналисты Василий Уткин и Тимур Журавель назвали встречу договорной.

Письмо с просьбой расследовать эти утверждения президент «Терека» Магомед Даудов направил главе РФС Виталию Мутко.