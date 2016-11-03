Более половины опрошенных россиян правильно назвали праздник 4 ноября

Более половины опрошенных россиян, 54%, знают, какой праздник будет отмечаться в РФ 4 ноября. Это максимальное количество респондентов, сумевших вспомнить его название, День народного единства, с 2005 года, сообщает «Левада-центр».

В год учреждения праздника о нем знали 8% участников опроса, в 2010 — 36%.

Днем согласия и примирения назвали праздник 16% опрошенных. 6% думают, что это День Октябрьской революции, 3% решили, что это День освобождения от польско-литовских интервентов. Не смогли точно назвать или отказались от ответа 17% участников опроса.

Тем не менее, пятая часть респондентов собирается отмечать именно День народного единства. 14% вместо него отпразднует отмененный День Октябрьской революции. Более половины опрошенных россиян, 58%, признались в своем равнодушии к обеим датам.

Опрос проводился среди 800 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России