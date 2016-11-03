Комиссия ФИФА признала поле «Зенит-Арены» непригодным из-за вибрации

Инспекторы ФИФА побывали с инспекцией на строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге стадионе «Зенит-Арена». Об этом пишет «Фонтака.ру».

Визит топ-менеджеров ФИФА состоялся 31 октября и был закрыт для прессы. Однако после его окончания появился пресс-релиз, в котором указывалось, что «инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем».

Как рассказали изданию участники встречи, руководители ФИФА неожиданно зашли на выкатное поле и начали прыгать на газоне. Поверхность начала пружинить, и инспекторы заявили о недопустимости подобных вибраций по время матчей. «Вибрации были ожидаемыми для инженеров. И было понимание, что их надо устранять до сдачи в рабочем режиме», — пояснил источник «Фонтанки».

В свою очередь, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил изданию, что комиссия ФИФА высказала рабочие замечания, среди которых нет неустранимых.

Строительство стадиона «Зенит-Арена» началось в 2007 году. Проект дорабатывался в связи с участием России в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Вместимость стадиона составит до 68 человек при проведении спортивных мероприятий и до 80 тысяч человек — на развлекательных мероприятиях. В июле 2016 года работы на стадионе были полностью приостановлены в связи с конфликтом между Смольным и генеральным подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб». В августе стройку затопило водой. 10 августа победителем на тендерах на достройку арены на Крестовском острове стала компания «Метрострой».