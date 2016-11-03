Верховный суд России предложил запретить аресты бизнесменов

Верховный суд (ВС) России призвал запретить заключать под стражу подозреваемых по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса, включая махинации в сфере предпринимательской деятельности и отмывание преступных доходов, передает РИА Новости.

Соответствующее предложение содержится в проекте, подготовленном пленумом Верховного суда. В нем речь также идет о разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрате средств, манипулировании рынком, незаконном обороте драгоценных металлов и других статьях УК России экономической направленности.

Как уточнили в ВС, что если обвиняемый имеет постоянную регистрацию в России, его личность установлена, он не нарушал ранее избранную меру пресечения и не скрывался от органов следствия и суда, то оснований для его содержания в СИЗО нет.

В проекте пленума также предложено не помещать под арест соучастников предпринимателей при аналогичных условиях. «В то же время наличие вышеперечисленных обстоятельств не освобождает суд от обязанности в каждом случае обсуждать возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения», — отмечается в сообщении ВС.

Как уточняет РИА Новости, Верховный суд пока не принял проект пленума, и в него могут быть внесены изменения.

В конце октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса. Согласно тексту документа, изменения касаются, в основном, части первой статьи 299 УК РФ о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного лица.