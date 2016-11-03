Глава водоканала Махачкалы заключен под стражу

Суд в Дагестане арестовал на два месяца главу «Махачкалаводоканала» Магомеда Муртазалиева в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Махачкалы питьевой водой. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.

Муртазалиеву предъявлено обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе для детей в возрасте до 6 лет».

С 27 октября по 3 ноября в Махачкале отравились питьевой водой и обратились в медицинские учреждения 959 человек, из них около 300 человек проходят стационарное лечение, большинство из них дети, сообщает управление СКР. Как заявляла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, вспышка кишечной инфекции в Махачкале была связана с паводком, при этом очистные сооружения города не справились.