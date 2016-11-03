Замглавы ГУЭБ МВД Захарченко попросил домашний арест из-за проблем со здоровьем

В Пресненском суде Москвы бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, опасаясь за свое здоровье, попросил перевести его под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я прошу отпустить меня под домашний арест, даже не прошу более мягкой меры пресечения. Если следствие считает, что я причастен, то я готов являться на любые следственные действия», — сказал он.

Захарченко, по его словам, чувствует, что «тихонько умирает» и пояснил, что до задержания был в спортивной форме.

«Я готов жить в кабинете у следователя. Посадите меня дома с этим браслетом, установите мне камеру, пусть я 24 часа буду в прямом эфире, лишь бы сохранить мое здоровье», — заверил он.

Захарченко рассказал, что его направляют к врачам следственного изолятора. Однако, там нет нужных специалистов, в частности, кардиолога и уролога.

Бывший полицейский отметил, что при удовлетворении его просьбы он смог бы помочь следствию обнаружить хозяина приписываемых ему миллиардов. При этом в ходе судебного заседания следователи рассказали, что по делу нашли еще не все денежные средства и попросили суд отставить подозреваемого под арестом до 8 марта 2017 года.

«Если так дальше пойдет, то весь Уголовный кодекс на меня повесят», — сказал Захарченко.

Напомним, что Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября. Он обвиняется по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), статье 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и статье 290 УК РФ (Получение взятки).

При обыске в квартире, записанной на его сестру, были найдены в разной валюте около 7,8 млрд рублей.