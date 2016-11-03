03 ноября 2016, 17:12
Зельдина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Льва Дурова
В Москве на Новодевичьем кладбище в четверг похоронили актера Владимира Зельдина, сообщает ТАСС.
Народный артист СССР был похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища под залпы ружей. Рядом с местом его погребения находятся могилы актера Льва Дурова, академика Льва Ландау и певицы Елены Образцовой.
Прощание с актером прошло ранее в четверг в Центральном академическом театре Российской армии. Из-за большого потока гражданскую панихиду сократили до минимума. По традиции, когда гроб с телом выносили со сцены театра, пришедшие проводили артиста аплодисментами.
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