Зельдина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Льва Дурова

В Москве на Новодевичьем кладбище в четверг похоронили актера Владимира Зельдина, сообщает ТАСС.

Народный артист СССР был похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища под залпы ружей. Рядом с местом его погребения находятся могилы актера Льва Дурова, академика Льва Ландау и певицы Елены Образцовой.

Прощание с актером прошло ранее в четверг в Центральном академическом театре Российской армии. Из-за большого потока гражданскую панихиду сократили до минимума. По традиции, когда гроб с телом выносили со сцены театра, пришедшие проводили артиста аплодисментами.