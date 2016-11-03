В Госдуме предрекли новые обращения западных актеров за российским гражданством
Член комитета Госдумы по международным делам Ян Зелинский заявил, что обретение российского гражданства голливудским актером Стивеном Сигалом может подтолкнуть многих представителей этой профессии из Европы и США последовать его примеру, передает «Лента.ру».
«С каждым годом, с каждым месяцем все больше американских, европейских актеров хотят получить именно российское гражданство. И не просто получить и уехать обратно на запад, а именно работать на две страны», — заявил Зелинский в интервью изданию.
Депутат подчеркнул, что если западные страны не изменят свою политику, то знаменитостей, которые захотят стать россиянами, будет все больше. «В умах многих актеров есть мысль о получении российского гражданства», — уверен Ян Зелинский.
Он также выразил надежду, что те, кто получают российский паспорт, понимают ответственность своего решения и готовы «отдавать долг нашему государству». «Если это актер, то он должен сниматься в российских фильмах», — заявил парламентарий.