СМИ узнали о возможной приостановке авиасообщения России с Таджикистаном

Воздушное сообщение между Таджикистаном и Россией может быть приостановлено из-за отказа таджикских властей согласовать назначение на полеты из аэропорта Жуковский. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Таджикистане считают, что назначение авиарейсов из Жуковского в Душанбе и Хиджанд приведет к одностороннему увеличению Россией перевозчиков и частот полетов, что противоречит двустороннему соглашению.

Минтранс расценивает это как нарушение международного соглашения со стороны Таджикистана. По мнению чиновников, аэропорт Жуовский относится к Рамено, а не к Москве, поэтому «попытка таджикской стороны определить статус российского аэропорта нарушает суверенитет властей РФ на своей территории».

Издание сообщает, что стоимость перелета Москва-Душанбе с 2015 года увеличилась почти на треть, на 32%, до 28 тысяч рублей. Общий пассажиропоток вырос на 41%.