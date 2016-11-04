Microsoft по традиции поднимет цены с Нового года

По уже сложившейся традиции компания Microsoft с Нового года поднимает цены для российских пользователей — на сей раз примерно на 9-10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Microsoft Кристину Давыдову.

Подорожание коснется операционных систем Windows 10 Home и Windows 10 Pro, а также другого программного обеспечения. По словам Давыдовой, повышение цен затронет «лишь узкий сегмент продуктов для массового потребителя и в первую очередь коснутся корпоративных программ».

Директор по продажам продуктов Microsoft ГК Softline Инна Назарова считает, что 10-процентное подорожание не окажет значительного влияния на спрос на продукты Microsoft или расстановку сил на рынке. Кроме того, она посоветовала корпоративным пользователям купить ПО по текущим ценам до наступления Нового года, чтобы сэкономить.

Предыдущее подорожание продукции Microsoft проводилось с 1 января нынешнего года и составило 19-25%. «Отмечу, что мы сбалансированно подходим к вопросу ценовой политики в России», — заявлял тогда президент «Microsoft Россия» Павел Бетсис.