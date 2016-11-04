Российские военнослужащие пострадали при обстреле в Алеппо

Двое российских военнослужащих из Центра примирения пострадали при обстреле боевиками гуманитарного коридора в районе Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что пострадавшие «были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь». По данным российского оборонного ведомства, угроза жизни военнослужащих отсутствует.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт на дороге Кастелло в Алеппо.

В этой сирийской провинции сейчас действует очередная гуманитарная пауза: она началась сегодня в 09:00 и закончится в 19:00. В указанный промежуток времени желающие покинуть Алеппо мирные жители и готовые разоружиться боевики могут воспользоваться всеми открытыми гуманитарными коридорами.