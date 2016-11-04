Боевики не выпустили мирных жителей из Алеппо

В ходе объявленной сегодня гуманитарной паузы для выхода всех желающих покинуть сирийскую провинцию Алеппо по специальным коридорам мирные жители не смогли выбраться наружу из-за противодействия боевиков, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его данным, боевики экстремистских группировок, которые держат под контролем восточные районы Алеппо, намереваются использовать мирное население в качестве живого щита на случай атаки правительственных войск или собственной попытки прорыва наружу.

Напомним, 2 ноября российский лидер Владимир Путин объявил о решении устроить в Алеппо очередную гуманитарную паузу — сегодня, 4 ноября, с девяти часов утра до семи вечера по местному времени (10:00 — 20:00 по Москве).

Эти паузы, сопровождающиеся открытием гуманитарных коридоров, предназначены для того, чтобы мирные жители, больные и раненые, а также желающие сдаться боевики могли покинуть восточный Алеппо.

Сегодня один из гуманитарных коридоров подвергся обстрелу со стороны боевиков, в результате пострадали российские военнослужащие. Они были госпитализированы в ближайший медицинский центр, их жизни вне опасности.