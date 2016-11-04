Трое солдат США убиты у тренировочной базы в Иордании

В результате конфликта между американскими военнослужащими и охранниками иорданской тренировочной базы, расположенной вблизи Аммана, погибли трое солдат США, передает Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона.

«По первоначальным данным, один человек погиб и двое пострадали. Двое раненых военных были транспортированы в больницу в Аммане, где скончались», — пояснил источник в американском оборонном ведомстве.

Что конкретно произошло на тренировочной базе, пока неизвестно. Американские чиновники сообщили, что между инструкторами из США и иорданскими солдатами из службы охраны возникла перестрелка, которая якобы была непреднамеренной.