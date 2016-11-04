В СПЧ прокомментировали закрытие московского офиса Amnesty International

Глава совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что московский офис международной правозащитной организации Amnesty International в ближайшее время сможет возобновить работу, передает агентство Reuters.

По словам Федотова, о ситуации с офисом Amnesty был уведомлен президент Владимир Путин. Организации заявили в мэрии Москвы, что офис, возможно, был опечатан по ошибке, и пригласили на встречу в понедельник, 7 ноября.

Ранее в Amnesty утверждали, что не могли связаться с властями Москвы и выяснить, почему в офисе организации сменили замки и опечатали его. После того, как стало известно об опечатывании офиса Amnesty International, Госдепартамент США выразил озабоченность.