Турецкий премьер назвал причину арестов оппозиции

Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым прокомментировал задержание депутатов прокурдской оппозиционной Партии демократии народов. По его словам, они задержаны потому, что отказались давать показания по уголовному делу о терроризме, передает Reuters.

«Те, кто поддерживает терроризм, должны нести ответственность за свои поступки», — заявил премьер-министр Турции.

Напомним, два сопредседателя и девять депутатов крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов (ДПН) были задержаны турецкими полицейскими накануне. Некоторые из них по решению суда уже помещены под арест в рамках расследования уголовного дела, связанного с терроризмом.

МИД Германии критически отреагировал на аресты оппозиционеров в Турции, вызвав в связи с этим турецкого поверенного в Берлине для разъяснений. Между тем накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал немецкие власти пособниками террористов, поскольку они отказываются выдать сторонников оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Минувшей ночью появилась информация о блокировке в Турции доступа к соцсети Facebook и мессенджеру WhatsApp. Последний раз такое ограничение вводилось при попытке вооруженного государственного переворота в стране.