04 ноября 2016, 11:51
Ассанж назвал причину потенциального проигрыша Трампа на выборах
Джулиан Ассанж считает, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет выборы демократу Хиллари Клинтон и не станет следующим президентом США. Об этом основатель WikiLeaks заявил в интервью телеканалу RT.
«Ему не дадут победить. Почему я так считаю? Он оттолкнул от себя все группы истеблишмента, за исключением, возможно, евангелистов, если их вообще можно причислить к истеблишменту», — цитирует телеканал слова Ассанжа.
Основатель WikiLeaks также отметил, что банки, спецслужбы, военно-промышленные магнаты и иностранные корпорации объединились вокруг Хиллари Клинтон. «Та же ситуация и в медиа: владельцы СМИ и журналисты поддерживают ее», — заявил Ассанж.
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