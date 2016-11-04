Ассанж назвал причину потенциального проигрыша Трампа на выборах

Джулиан Ассанж считает, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет выборы демократу Хиллари Клинтон и не станет следующим президентом США. Об этом основатель WikiLeaks заявил в интервью телеканалу RT.

«Ему не дадут победить. Почему я так считаю? Он оттолкнул от себя все группы истеблишмента, за исключением, возможно, евангелистов, если их вообще можно причислить к истеблишменту», — цитирует телеканал слова Ассанжа.

Основатель WikiLeaks также отметил, что банки, спецслужбы, военно-промышленные магнаты и иностранные корпорации объединились вокруг Хиллари Клинтон. «Та же ситуация и в медиа: владельцы СМИ и журналисты поддерживают ее», — заявил Ассанж.