В результате взрыва на юго-востоке Турции ранены не менее 30 человек

Один человек погиб и не менее 30 пострадали в результате взрыва в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По предварительным данным, взрыв произошел на улице Эмек, недалеко от полицейского участка, в 8:00 по Москве. Возле здания был подорван заминированный автомобиль.

По другой информации, неизвестный бросил бомбу из проезжавшего автомобиля. Подозреваемый был задержан.

Подобные теракты происходят городе Диярбакыре не в первый раз. Как правило, все они направлены против полицейских и военных. Ответственность за террористические акции в большинстве случаев берут на себя члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).