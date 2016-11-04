В результате взрыва на юго-востоке Турции ранены не менее 30 человек
Один человек погиб и не менее 30 пострадали в результате взрыва в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По предварительным данным, взрыв произошел на улице Эмек, недалеко от полицейского участка, в 8:00 по Москве. Возле здания был подорван заминированный автомобиль.
По другой информации, неизвестный бросил бомбу из проезжавшего автомобиля. Подозреваемый был задержан.
Подобные теракты происходят городе Диярбакыре не в первый раз. Как правило, все они направлены против полицейских и военных. Ответственность за террористические акции в большинстве случаев берут на себя члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
#BREAKING: Bomb blast near police building reported in #Diyarbakir, Baglar district. #Turkey pic.twitter.com/zYGPNVt8AE— Rudaw English (@RudawEnglish) 4 ноября 2016 г.