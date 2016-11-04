МОК одобрил российский закон о допинге

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили поддержку Государственной думе России, которая ввела уголовную ответственность за применение и склонение к употреблению допинга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Комментируя принятие соответствующего закона, в МОК сослались на декларацию, принятую по итогам саммита комитета и гласившую, что все причастные к приему спортсменами запрещенных препаратов — тренеры, врачи, физиотерапевты и другие должностные лица — должны также нести уголовную ответственность «за распространение допинга и склонение к его употреблению».

Напомним, закон об уголовной ответственности за применение допинга спортсменами был одобрен Государственной думой РФ 3 ноября во втором и третьем чтениях. Поддержку этому решению уже выразили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).