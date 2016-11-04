Восемь человек в масках ограбили банк на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестные преступники ограбили коммерческий банк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Сумма похищенного превышает два миллиона рублей.

Инцидент произошел на Свободном проспекте в Восточном округе столицы. Группа преступников состояла из восьми человек. Все налетчики были одеты в камуфляж правоохранителей, а также защищены бронежилетами. Их лица были скрыты масками.

По данным источника, злоумышленники, забирая деньги из кассы кредитного учреждения, ранили охранника из травматического пистолета. После ограбления они скрылись с места преступления на автомобиле Fiat.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт происшествия, но не назвали сумму похищенных денежных средств. Для поимки преступников введен план «Перехват». На место ограбления прибыла следственно-оперативная группа.