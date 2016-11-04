На Цукерберга завели уголовное дело по жалобе адвоката из Германии

В Германии заведено уголовное дело в отношении основателя Facebook Марка Цукерберга и топ-менеджеров компании, которых подозревают по подозрению в разжигании межнациональной розни, пишет Spiegel Online.

Кроме Цукерберга в списке фигурантов дела числятся исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг и лоббисты интересов компании — в Европе (Ричард Аллен) и в Берлине (Ева-Мария Киршзипер).

Расследование было начато по иску адвоката из немецкого города Вюрцбурга, который обвинил руководство социальной сети в бездействии по отношению к появляющимся на ее страницах призывам к убийству, угрозам применения насилия, фактам отрицания холокоста и другим правонарушениям.

Адвокат заявил, что администрация Facebook в большинстве случаев не реагирует на заявления о размещении в соцсети информации, нарушающей закон, или отвечает на них стандартными отписками.