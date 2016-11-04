СМИ узнали об обнаружении ФБР поддельных документов против Клинтон

Федеральное бюро расследований и разведслужбы США изучают поддельные документы, направленные на дискредитацию избирательной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Американские спецслужбы считают подделки попыткой России сорвать американские выборы.

За последние недели на рассмотрение ФБР и Минюста было передано уже нескольких «поддельных» документов. Речь, в частности, идет об одном письме в адрес Клинтон, напечатанном на бланке сенатора-демократа Тома Карпера из сенатского Комитета внутренней безопасности. «Мы не позволим тебе проиграть эти выборы», — говорится в послании.

Ранее в рамках расследования хакерских атаках, в которых власти США также обвиняют Россию, следователи ФБР попросили представителей Демократической партии предоставить копии электронных писем, украденных в результате взлома. В процессе их сбора сотрудники штаба демократов и обнаружили «подделки».

Кроме того, ФБР был передан семистраничный электронный документ на бланках социологической фирмы Benenson Strategy Group и семейного фонда Клинтонов Clinton Foundation. В документе утверждается, что рейтинги популярности Хиллари Клинтон упали и к ноябрю следует «предпринять серьезные действия», включая «постановочные гражданские волнения» с целью сорвать выборы. В избирательном штабе считают, что этот документ такжеявляется поддельным.

Примечательно, что копию этого документа опубликовал 20 октября в твиттере бывший помощник Дональда Трампа Роджер Стоун.