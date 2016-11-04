Россия и Таджикистан проведут переговоры по вопросу авиасообщения

Авиавласти Таджикистана и России 24 ноября в Душанбе проведут переговоры в связи с возникшими разногласиями по поводу полетов между столицами двух стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Минтранса республики Анвара Нурова.

«Было письмо от российской стороны, что мы должны обсудить этот вопрос, мы их пригласили 24 ноября на переговоры. Эти вопросы касаются авиационных перевозчиков. Вопрос решаемый, не надо делать поспешных выводов. По результатам переговоров авиационных властей двух стран предполагается подписать меморандум», — сообщил источник.

В управлении гражданской авиации подчеркнули, что авиавласти Таджикистана и впредь будут сотрудничать с Россией, претензий к российским авиакомпаниям у них нет.

3 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что воздушное сообщение между Таджикистаном и Россией может быть приостановлено из-за отказа таджикских властей согласовать назначение на полеты из аэропорта Жуковский.