СМИ узнали о планах Амстердама поставить свои условия евроассоциации Украины

Амстердам может поставить Евросоюзу условие ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС — гарантировать ее неприсоединение, передает EurActiv.

Речь идет о возможном подписании декларации, в которой будут закреплены условия ратификации Нидерландами соглашения о евроассоциации Украины.

В ней также могут быть зафиксированы такие требования официального Амстердама, как запрет доступа к европейскому рынку труда для украинских граждан и отсутствие планов по созданию военного союза.

Напомним, в апреле в Нидерландах прошел референдум, в ходе которого жители страны высказали свое мнение по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Большинство участников голосования выступили против того, чтобы голландские власти одобрили этот документ.

Результаты референдума носят сугубо рекомендательный характер, но руководство Нидерландов приостановило процедуры, необходимые для ратификации, и заявили о возможности полного отказа от нее.

К 1 ноября голландское правительство по запросу парламента страны должно было сформулировать свою позицию по политической ассоциации и зоне свободной торговли Украина — ЕС. Однако обсуждение этого вопроса было решено отложить на неопределенный срок.

Тем не менее в Амстердаме заверили, что консультации по ратификации будут продолжены, и речь об отказе пока не идет. По словам главы голландского внешнеполитического ведомства Берта Кундерса, до 15 декабря правительство рассчитывает урегулировать с оппозиционными партиями все нюансы, необходимые для ратификации соглашения о евроассоциации Украины.