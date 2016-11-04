СКР отозвал ходатайство об аресте бывшего прокурора Ленобласти

Следственный комитет России (СКР) ходатайствовал об освобождении из-под стражи экс-прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, обвиняемого в получении взяток на 20 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.

«Изучив медицинские документы (о состоянии здоровья Иванова), следователь отозвал ходатайство о избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство слова источника. Как пояснила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко, у было Иванова выявлено заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.

3 ноября на основании собранных следствием доказательств Станиславу Иванову было предъявлено обвинение в получении в период исполнения им обязанностей прокурора Ленинградской области взятки в особо крупном размере в сумме более 20 миллионов рублей.