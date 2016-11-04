Lenovo откажется от производства смартфонов под собственным брендом

Китайская компания Lenovo в скором времени может прекратить выпуск смартфонов под собственным брендом, сообщает блог Gizmochina со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, новые модели компании будут производиться уже под брендом Moto. Таким образом, последним смартфоном под прежним названием станет P2, презентация которого в Китае намечена на 8 ноября. Одновременно с ним состоится анонс нового Moto M.

В сообщении блога отмечается, что Lenovo официально не подтвердила слухи о прекращении производства смартфонов под собственным брендом. Ожидается, что заявление будет сделано во время презентации P2.

В конце января 2014 года Lenovo Group приобрела у американской интернет-компании Google мобильный сегмент Motorolа. Стоимость сделки составила 2,91 млрд долларов США. Помимо собственно мобильного подразделения Lenovo получил от Motorola Mobility около десяти тысяч патентов на мобильные устройства.