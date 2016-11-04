Российский посол попросил защиты у МИД Великобритании

Глава российской миссии в Лондоне Александр Яковенко заявил, что обратился в британское внешнеполитическое ведомство с просьбой провести расследование акции протеста, которая была проведена возле здания диппредставительства 3 ноября, передает RT.

«Также мы попросили МИД защитить нас в будущем от подобных акций, которые бы несли угрозу безопасности», — сообщил дипломат. По его словам, российское посольство уважает право британских граждан на выражение их взглядов и протест, но «в данном случае это было сделано неприемлемым способом».

Яковенко отметил, что это был первый случай, когда британские власти не препятствовали подходу протестующих прямо к входу в здание дипмиссии. «Раньше они находились на другой стороне улицы», — пояснил он.

Российский дипломат рассказал, что сотрудники посольства и посетители из-за протестующих не могли войти в здание и покинуть его. Кроме того, участники акции заблокировали телефонные линии дипломатической миссии РФ. По мнению посла, все эти действия были спланированы заранее.

Российское диппредставительство уже поделилось своим беспокойством по поводу того, что власти Великобритании не пожелало принять меры для обеспечения бесперебойного режима работы миссии и ее безопасности. Более того, российские дипломаты напомнили о призыве британского министра иностранных дел Бориса Джонсона проводить протесты у стен посольства России.