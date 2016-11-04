Резиденцию посла Британии в Москве забросали манекенами

Неизвестные атаковали территорию резиденции посла Соединенного Королевства в центре Москвы, забросив через ограду несколько выкрашенных красной краской манекенов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, инцидент произошел около 17:30. К забору дипломатической миссии — дома номер 14 на Софийской набережной — подъехал автомобиль «Газель», из которого 10-12 мужчин выгрузили несколько манекенов, выглядевших как «окровавленные», и перебросили их через ограду на территорию резиденции. После этого участники акции покинули место происшествия.

Официального подтверждения инцидента пока не поступало, однако его уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство непричастно к действиям неизвестных.

«МИД никогда не призывал ни активистов, ни представителей гражданского общества проводить какие-либо манифестации напротив посольств зарубежных стран», — заявила Захарова.

Она заверила, что РФ со своей стороны выполняет обязательства в рамках Венской конвенции — в частности, обеспечивает охрану и определенный уровень безопасности заграничным учреждениям.

3 ноября неизвестные устроили акцию протеста возле здания российского посольства в Лондоне, загородив дорогу к нему при помощи частей манекенов. В результате посол РФ вынужден был обратиться в МИД Великобритании с просьбой обеспечить безопасность дипмиссии.