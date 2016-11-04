МВД сообщило о 350 участниках шествия националистов в Москве

В шествии националистов «Русский марш», проходящем по улице Перерва на юго-востоке Москвы, принимают участие около 350 человек, сообщает пресс-центр МВД России.

В заявке на проведение акции было указано, что в ней могут принять участие до 10 000 человек. По окончании шествия организаторы запланировали митинг у памятника Солдату Отечества.

В свою очередь, издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что ОМОН войск Росгвардии задержал семь человек за время проведения «Русского марша» в Люблино. Четверо задержанных были одеты в балаклавы, один по громкоговорителю призывал колонну двинуться к Кремлю, другой нес украинский флаг, а еще у одного нашли пиротехнику.

Ранее сообщалось, что московские власти запретили проносить на «Русский марш» плакат с требованием освободить лидера русских националистов и до недавнего времени организатора маршей Дмитрия Демушкина.

В пятницу агентство «Интерфакс» сообщило, что полиция усиливает меры безопасности в районе Люблино в связи с шествием националистов. Участники марша пропускались к началу маршрута через магнитные рамки на улице Перерва. Движение транспорта по этой улице и пересекающимся с нею было перекрыто городской техникой, тротуар с обеих сторон дороги отделен ограждениями. В районе сбора участников были сконцентрированы наряды полиции.