Конгрессмен приравнял «почтовый скандал» с Клинтон к госизмене

Глава комитета по национальной безопасности Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что Хиллари Клинтон, использовав личный компьютерный сервер для служебной переписки по электронной почте в бытность госсекретарем, фактически совершила государственную измену, передает телеканал Fox News.

Майкл Маккол пояснил, что доступ к содержащейся в переписке Клинтон секретной информации могли получить разведки других стран после взлома ее сервера. Маккол подчеркнул, что это ставит под угрозу не только саму Клинтон, но и национальную безопасность США, а также сотрудников американских спецслужб за рубежом.

В конце октября Федеральное бюро расследований США возобновило расследованию скандала с перепиской бывшего госсекретаря, кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Об этом законодательный комитет сената США известил директор ФБР Джеймс Комей.