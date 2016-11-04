Медведев посоветовал Трампу и Клинтон забыть страшилки о России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал участникам президентской гонки в США сконцентрироваться на своих внутренних проблемах, а не уделять повышенное внимание надуманным угрозам со стороны России или Китая, передает «Интерфакс» со ссылкой на интервью главы правительства центральному телевидению КНР.

Медведев напомнил, что речь идет о выборах президента США, а не выборах в России или Китае. «Они должны говорить о своих внутренних проблемах, а не использовать какие-то страшилки», — считает российский премьер.

Таким образом Медведев прокомментировал частые упоминания КНР и РФ в ходе предвыборных дебатов между кандидатами от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

2 ноября глава российского правительства также комментировал предвыборную гонку в США, отметив, что повлиять на ее итоги со стороны невозможно, — хотя сам Вашингтон всячески стремится воздействовать на политические процессы во многих странах мира.