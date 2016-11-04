Боевики опубликовали видео уничтожения российского вертолета в Сирии

На видеохостинге YouTube опубликована видеозапись обстрела боевиками вертолета в Сирии. В комментарии к записи утверждается, что обстрелу подвергся российский вертолет в провинции Хомс. Судя по кадрам видеозаписи, вертолет был обстрелян, когда находился на земле, предположительно, из противотанкового ракетного комплекса.

Ранее группа мониторинга SITE Intelligence Group со ссылкой на связанное с боевиками информационное агентство Amaq сообщило, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) сбили российский вертолет в провинции Хомс в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России опровергли сообщения о гибели российских военных в результате обстрела вертолета. Представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии заявил агентству ТАСС, что вертолет совершил вынужденную посадку в провинции Хама во время доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км от Пальмиры.

«Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим», — цитирует агентство слова источника в Минобороны. Вертолет при этом «получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования».