Группа противоминных кораблей НАТО прибыла в Клайпеду

Группа минно-тральных судов военно-морских сил НАТО прибыла 4 ноября с визитом в порт Клайпеды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

В состав группы входят шесть противоминных кораблей кораблей — бельгийский Narcis, британский Grimsby, эстонский Sakala, латвийский Imanta, норвежский Maloy и литовский Skalvis. Эскадрой руководит военнослужащий ВМС Эстонии командор Джон-Элияс Сельямаа. Группа пробудет в порту один день.

«Это объединение действует на платформе постоянного быстрого реагирования НАТО. Корабли подготовлены немедленно направиться в район операции для того, чтобы быстро и эффективно выполнить задачи НАТО», — приводит агентство сообщение ведомства.

В сентябре стало известно, что НАТО разместит новую группировку сил сдерживания в Балтийском регионе в мае 2017 года, некоторые подразделения прибудут на место дислокации раньше основной группы. Позже сообщалось, что Канада разместит в Латвии 455 военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС.