Иракские войска отчитались об освобождении шести районов Мосула

Иракские правительственные войска отбили у террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) шесть районов на востоке Мосула, сообщает Reuters со ссылкой на официальный военный источник.

Мосул является неофициальной столицей ИГ на территории Ирака. Город штурмуют иракские правительственные войска и союзные им ополченцы при поддержке возглавляемой США международной коалиции.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, ссылаясь на данные разведслужб, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул Мосул. Об этом пишет The Guardian. Джонсон уточнил, лидер ИГ покинул Мосул, но после этого пользовался интернетом, чтобы призвать остальных оставаться в городе и сражаться до конца.

Министр также рассказал, что около 30 тысяч мирных жителей покинули город, а ООН планирует разместить до 90 тысяч беженцев. Тем не менее Борис Джонсон признал, что некоторых мирных жителей боевики используют как живой щит.

В минувшую пятницу сообщалось, что аль-Багдади призвал боевиков, находящихся в Мосуле, а также жителей города оказать сопротивление иракским войскам. В аудиообращении лидер исламистов призвал жителей города «бороться с врагами», а боевиков ИГ «превратить для неверующих ночи в дни, посеять хаос на их землях и сделать так, чтобы их кровь текла реками».