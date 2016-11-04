Западная коалиция опровергла причастность к ударам по жилью в Мосуле

В штабе операции по борьбе с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» заявили, что западная коалиция, возглавляемая США, не имеет отношения к авиаударам по жилым кварталам в иракском городе Мосуле, передает РИА Новости.

Представитель штаба заверил, что участники международной коалиции «не наносят и не наносили каких-либо авиаударов в районе близ Хамам-эль-Элиль».

По его словам, руководство антитеррористической коалиции следует принципам «четкого планирования процессов и процедур» ради снижения рисков для гражданского населения и тщательно расследует все подобные инциденты.

Напомним, ранее руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что ВВС США наносят авиаудары по жилым кварталам иракского Мосула и его окрестностей.